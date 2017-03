Tundmatud aga tublid telefonid vol2: Alcatel Onetouch Idol

Üks. «See ei kaalu ju midagi! Kas aku jäi karpi?» - umbes nii kõlas esimene reaktsioon seda kauges Hiinas toodetud mobiili kätte võttes. Oli sees see aku, nagu ka kaks kaamerat, mitmed sensored ja muu kraam. Ja aus vastus on, et see telefon ei kaalu tõesti suurt midagi, vähemalt konkurentidest nutitelefonidega võrreldes – kõigest 110 grammi. Ei pane taskus tähelegi, enne kui vibreerima ei kuku.

Kaks. Teine reaktsioon: see telefon näeb neetult hea välja. Ilmselgelt on see tehtud odavast materjalist – metalliga ääristatud plastkkorpus ning hoogne logo «Idol» tagaküljel – kuid disainerid on sellest ilmselgelt välja pigistanud maksimumi. Soliidne, kompaktne, hästi kätte sobituv seade. Ka plast on osatud valida selline, mis meenutab pigem lahedat nahkkatet kui naftasaadusi.

Kolm. Sellel seadmel ikka on aku. Mahutavuseks 2000 mAH, midagi polegi nii vähe, kui arvestada vähenõudlikku riistvara. Peab vastu ka – lausa ööpäeva peab. Aku taha selle telefoni ostmine küll jääma ei peaks.

Neli. See telefon töötab ja palju paremini kui eelmises arvustuses viidatud lätlaste Just 5. Sellel seadmel on lihtsalt igas mõttes midagi veidi enam – 1,5GB RAM-i ja vastupidiselt lätlasele ei hangunud see seade iial (täpsemalt nädalane testperiood) liigselt. Selle Android on uuem, selle kaamera (13MP) teeb küll «novembrilikult» (film-A.P.) tumedamaid kuid veidi teravamaid fotosid. Siin näiteks mu arvuti ekraan - veidi unine:

Smart-ID / Kuvatõmmis

Viis. Sellel seadmel on palju rohkem andureid - kiirendusandur, lähedussensor, kompass. Seega saab selle seadmega kasutada mõnevõrra rohkem äppe. Tuge avaldab sellele kõigele terav 4,7-tolline full HD ekraan.

Kuus. Alcatel on loonud Google Play poe peale oma väljundi, mis teeb aeg-ajalt omal viisil ettepanekuid äppide uuendamiseks. Näitab seejuures ära, kui palju uuendus olemasolevaga vähem või rohkem ruumi võtab. Ja see on oluline, sest kohe on seadmega kaasa vaid 8GB salvestusmälu, millest osa on võtab ära juba baastarkvara.

Seitse. See seade maksab näiteks Tele2 poes kliendile 165 eurot. Hindan hinna ja kvaliteedi suhtelt selle seadme heaks, pigem isegi väga heaks.

Kui vaid põhinupp oleks seal, kus kogu muul Androidi-maailmal – seadme paremal küljel. Hea mitu päeva läks vastupidisega harjumisele. Ja eestikeelset menüüd sellel seadmel ka pole.