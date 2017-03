Mehed, olgem ausad – tegelikult tahate te oma perele sellist autot

Kõik need sõidud toovad kaasa meeletu koguse kaasaveetavat kraami, mida oma neljarattalisel inimeste vahele pressida. Ja me kõik tahame seejuures sellega kõigega toime tulla ilma, et hankida endale Villist või mikrobussi.

Me tahame olla stiilsed ja sportlikud, olla ja näida edukad, lubada endale veidi luksust, tunda end autosse istudes ja muidugi ka sõites igas mõttes hästi ning kindlasti ka turvaliselt. Asi on praktilisuses ja asi on tundes. Asi on soovis olla mitte nii mainstream.

Võtsime nüüd, kevade hakul, veidi lähemalt uurida mudelit, mida nime ja maine poolest võiks ehk pidada üheks kallimaks valikuks. Jutt käib autost nimega Land Rover Discovery Sport.

Land Roveri kaubamärk iseenesest seostub meile nähtavasti eelkõige märksõnadega off-road, seiklused maastikuradadel, mahukus, sportlikul luksusele viitav disain, võimas mootor ning kaugeltki mitte hind, mida igaüks saab endale lubada. Pereauto? Esimese hooga see mõte kindlasti pähe ei tule. Aga just see Discovery Spordi puhul paistab tootja olevat võtnud selge eesmärgi teha see kättesaadavaks laiemale hulgale inimestele.

Ma ise pannuks sellele masinale veel pikema nime Lad Rover Discovery Sport Family 4.0. Miks? Asugem uurima.

Kõige ilmselgem tõestus sellele on lihtne tõsiasi: sellel autol on seitse istekohta. Täpsemalt nimetatakse seda siis istmearvudega 5+2. Kes tahab, valib viiekohalise variandi ja jätab põsivalt rohkem ruumi pagasi jaoks, senise praktika kohaselt läheb aga enim kaubaks just variant, kus pagasiruumi arvelt on võimalik juurde tekitada kaks lisakohta ja need soovi korral lihtsalt alla klappida ja ruumis sisuliselt ikkagi mitte kaotada.

See asjaolu muudab Discovery Spordi sisuliselt ainsaks kõrgklassi omataoliseks. Pole sama vastu panna ei Audil ega BMW-l. Seitsmekohalised Dacia Lodgy Stepwy, Kia Sorento või Nissan X-Trail on aga masinad, mida võib jugelt liigitada kesk- või säästuautode kategooriasse.

Tõsi on see, et kõik Discovery Spordi versioonid on nelirattaveolised ja 2-liitrise ning vähemalt 150-hobujõulise mootoriga, neist vaid üks bensiinitoiteline. Nõrgem mootor ei käi lihtsalt selle kaubamärgi juurde. Küll aga kontrolli all hoitud heitgaasiemissioonid ja kütusetarbimine.

Mootor ise on varustatud jäikade silindriplokkide ning eraldatud kütusepihustitega, mis aitab kahandada vibratsiooni- ja mürataset. Kütusekulu jääb diiselmootoritel keskmiselt 5 liitri kanti sajale, beniisinimootor neelab aga ligi kaheksa liitrit.

Discovery Sport standardvarustu: mootor ja käigukast:

Nutikas käivitamis- ja seiskamistehnoloogia

Terrain Response

Mägipidur (HDC)

Nelikvedu koos tõhusa jõuülekandega

Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS)

Elektrooniline roolivõimendi (EPAS)

Elektrooniline veojõukontroll (ETC)

Nõlvaltstardiabi (saadaval ainult koos automaatkäigukastiga)

Dünaamiline stabiilsuskontroll (DSC)

Ümberrullumisvastane süsteem (RSC)

Elektrooniline käsipidur (EPB)

Hädapidurdusabi (EBA)

Elektrooniline pidurdusjõu jaotussüsteem (EBD)

Käigukastide valikus on näiteks kuuekäiguline manuaal või üheksakäiguline automaat – sisuliselt märkamatu käiguvahetus tavateedel (mõnevõrra tuntavam ringteedel ja jõulisemates kurvides) ei ärata turvatoolis ka kõige kergema unega kaasreisijat.