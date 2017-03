Kergliiklusteed võiksid aastaks 2030 elektrit toota

«Plaatkatete puhul oleme harjunud, et meil on kõnniteel kivisillutis. Mõte on seda sillutist kombineerida päikesepaneeliga. Selle kõige peale läheks taaskasutatud plastik koos klaasipuruga, mis loob kokkusulatatuna kaitsekihi,» selgitas Novaatorile Tallinna Tehnikaülikooli teetehnika lektor Ain Kendra.

