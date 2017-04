Igal kuul lisatakse Google Mapsi kümneid tuhandeid võltsfirmasid

Näiteks lisatakse sinna lukksepaärisid, mida tegelikult ei eksisteeri. Pettuse mõte on, et inimene helistab esitatud telefoninumbrile, kus ta viiakse kokku litsentsita või lihtsalt ebaprofessionaalsete ametimeestega. Sageli kaasneb sellise pakkumisega ka ebamõistlik hind, vahendas New Scientist.

Uurimaks selle probleemi ulatust, analüüsisid Google’i eksperdid ja California Ülikooli teadlased rohkem kui 100 000 Google Mapsi lisatud firmat, mille kohta oli rakenduses märgitud, et tegu on reegleid mingil moel rikkunud äridega. Märked rikkumiste kohta jäid vahemikku 2014. aasta juuni kuni 2015. aasta september. Oma tulemusi esitasid nad Austraalias toimunud World Wide Webi konverentsil.

Analüüs näitas, et enamikul juhul oli tegu lukksepa, torumehe või elektriku teenuseid pakkuvate firmadega. Hea uudisena tõi uurimus välja, et kahtlaseid firmasid on Google Mapsis esitatutest alla ühe protsendi. Samas on valdkonniti seis väga erinev. Näiteks West Harrissonis, New Yorgi osariigis moodustasid petiste firmad Google Mapsi lisatutest lausa 80 protsenti. Üle poolte valefirmadest kuulusidki USA piirkondadesse ning seejärel Indiasse, kuhu lisati 17.5 protsenti ebaausatest äridest.

Google üritab probleemi vastu võidelda, saates kaartidele lisatud firmadele nende nimetatud asukohtadesse pandud postkastidesse füüsilised konkreetse koodiga postkaardid, millega tuleb oma olemasolu kinnitada. Samas näitas uurimus, et petised saavad sellest mööda vaadata, sest selleks saab lihtsalt vajalikus asukohas postkasti rentida.

Loe põhjalikumalt New Scientisti artiklist.