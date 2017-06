Naistenali viis Uberi ühe tippjuhi ametist - vaata, mida ta ütles

Miljardärist 74-aastane ärimees Bonderman ütles, et astus teisipäeval tagasi, kuna kõik kohalviibijad pidasid tema märkusi naiste jaoks solvavateks ning ta ei taha, et väljaöeldu häiriks Uberi tegevust, kirjutab Reuters.

Bondrman lasi oma halvasti ajastatud märkuse lendu kõigi töötajate koosolekul, millel oli teemaks ettevõtte sisemise muutmise vajadus seoses sagenevate seksuaalsete ahistamistega klientide suhtes.

Uberi nõukogu liige Arianna Huffington rääkis teisipäevasel koosolekul vajadusest leida juhtorganeisse rohkem naisi. «On palju andmeid, mis näitavad, et kui juhatuses on üks naine, on väga tõenäoline, et peagi on seal ka teine,» ütles ta muu hulgas.

Mida ütles Bonderman vastuseks? «Tegelikult näitab see, et siis on palju tõenäolisemalt rohkem loba,» kõlas ta märkus.

«Oh, mis sa nüüd, David,» vastas omakorda Huffington publiku naerupahvakute taustal ja pöördus siis rahva poole: «Ärge muretsege, Davidil seisab samuti ees rohkelt rääkimist.»

Kommentaar oli salvestatud, see avaldati Yahoos ning Uberi pressiesindaja kinnitas sõnade ehtsust. Mees vabandas hiljem ja nimetas on märkust hooletuks, kohatuks ja andestamatuks ning vastupisideks sellele, mida ta oli mõeldnud.

Bonderman on investeerimisfirma TPG Capital asutaja ja ka Uberisse investeerija.