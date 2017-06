Pildid ja video: Uus Volkswagen Polo on B segmendis päris suur poiss

Uus Polo on kõige suurem omalaadne üldse, kogupikkusega 405,3 cm. Võrreldes varasema mudeliga on teljevahe kasvanud 94 mm ja isegi pagasiruum on nüüd veerandi võrra mahukam, võttes endasse 351 liitrit.

Elektroonika poolelt on uues Polos mitmesuguseid vidinaid, mida väikestesse mudelitesse enamasti ei panda. Nende hulka kuuluvad näiteks lähiümbruse jälgimissüsteem Front Assist, hädapidurdusfunktsioon City Emergency Braking, jalakäijate jälgimise süsteem Pedestrian Monitoring, kiirusepiiraja ja rehvi rõhu jälgimise andur.

Lisavarustusena on juurde võimalik panna adaptiivkiirushoidik ja pimela andur koos parkimisabilisega.

Korraliku uuenduskuuri on saanud interjöör, mille armatuurlaud on täiesti ümber tehtud, et pakkuda juhile paremat ülevaadet erinevatest digitaalsetest näidikutest. Sisse on pandud ka Volkswageni Active Info Display aktiivne infoekraan, mida üheski teises Polos pole veel olnud. Samuti leiab interjöörist 6,5 tollise värviekraani.

Uus Polo hakkab (lõpuks) tulema üheksa erineva mootori valikuga, kuid algab 1,0-liitrisest bensiinimootorist, mida saab soetada nii tavalises kui turboülelaadimisega konfiguratsioonis. Mootorivõimsus jääb 55 kW ja 110 kW vahele. Sportlik Polo GTI tuleb 2,0-liitrise TSI mootoriga, mille võimsuseks on 147 kW.

Uus Polo tuleb eelmüüki juba sel suvel, Eesti turule jõuab auto sügisel. Polo hinnad algavad Eestis 13 700 eurost.