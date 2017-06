Hõberemmelga jandi tõttu valmis veebileht tallinnraiub.ee

«Käisin selle paju juures, mul vanaema elab seal läheduses, ja mulle tundus, et seal toimub mingine sokkimine. Lugesin, et kuskil on register, kus on raieload üleval. Leidsin selle üles ja lubasid lapates leidsin ka Haabersti ringil oleva raieloa. See oli üsna vaevaline. Kuna andmestik oli korralik leidsin, et seda saaks masintöödelda. See keskkond oli piisavalt lihtsalt tehtud, et sealt saaks andmeid scrape’eriga koguda,» sõnas Geeniusele hõberemmelga pärast muret tundnud tarkvaraarendaja Indrek Vainu.

Hõberemmelga ümber toimuv ajendas teda looma avaandmetest loodud veebilehte tallinnraiub.ee, mis koondab endas Tallinnas väljastatud raieload ühte kohta.