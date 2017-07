Austraalia isesõitvad autod on hädas kängurudega

Kuna isesõitvad autod kasutavad maapinda võrdluspunktina ja kängurud hüppavad, siis ei saa autod sageli aru, kui kaugel loom neist on, kirjutab ABC News. «Me oleme avastanud, et kui känguru on hüppe pealt õhus, siis tundub ta autole kaugemal kui ta tegelikult on. Kui känguru maandub, siis avastab auto, et ta on hoopis lähemal,» ütles Volvo Austraalia haru tehniline juht David Pickett.

Picketti sõnul ei pidurda see isesõitvate autode tulekut Austraalia teedele, kuid probleemiga tuleb tegeleda enne kui see juhtub. Austraalia kindlustusfirma NRMA andmetel toimus Austraalias ainuüksi eelmise aasta jooksul 16 000 kokkupõrget kängurudega.

2016. aastal ilmunud raporti järgi põhjustavad kängurud Austraalias rohkem liiklusõnnetusi kui ükski teine loom. Üheksa loomaga seonduvat õnnetust kümnest on põhjustatud känguru poolt.

Isesõitvatele autodele saavad Austraalias probleemiks olema ka vähese märgistusega teed, millel pole sageli ka korralikku teekatet.