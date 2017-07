Suurus pole oluline: kui väike on uue Assassin's Creedi kaart?

Ismail väitis, et kuigi täpsed numbrid pole talle teada, peaksid Originsi suurimad asulad olema vähemalt kaks korda mastaapsemad, kui Assassin’s Creed IV: Black Flagi Havana. See tähendaks, et Memphis ja Aleksandria, mis tõenäoliselt saavad olema Originsi suurimad metropolid, jäävad oma mõõtmetelt alla näiteks Unity Pariisile ja Syndicate’i Londonile. See ei tähenda aga ilmtingimata halba, sest kui heita pilk E3 raames ilmunud Originsi demodele, näeme, et kuigi linnad oma suurusega vast rekordeid ei murra, siis teose maailm on omandanud enneolematud mõõtmed.

Ismail oli aga kiire parandama, et Originsi linnade pindalast on olulisem nende orgaaniline olustik, mille loomisele on arendusmeeskond väidetavalt oluliselt rõhku pannud. Suuruse asemel on olulisemale kohale asetatud sisu, tegelased ja huvitavad missioonid, läbi mille asupaigad elule ärkavad ja omandavad unikaalse värvingu.

Lisaks mainitule puudutas intervjuu veel mitmeid huvitavaid teemasid, mis Assassin’s Creedi fännidele kindlasti huvi pakuvad. Tasub lugeda!