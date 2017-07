Video: minister Ossinovski «tõttas» tähtsale kohtumisele isejuhtiva bussiga

Bussi kiirus on Tallinnas esialgu 8 ja 15 km/h vahel, seega kulus ministril Viru ringilt kultuurikatlani jõudmiseni nähatasti omajagu aega.

See buss hakkab esimesena Eestis pakkuma transporti, kus juhti tegelikult vaja polekski. Kuigi täna on see veel haruldus, siis mõne aasta pärast juba märksa arenenum ja tavalisem.

90 protsenti liiklusõnnetustest toimub inimliku vea tõttu. Isejuhtimistehnoloogiaga on võimalik vähendada liiklusõnnetuste arv kaduvväikeseks ning säästa sellega ainuüksi Eestis kümneid inimelusid aastas. Ning miks mitte kasutada selliseid busse transpordivahendina hajaasustusega piirkondades, aidates liikumisvaegustega inimestel asulakeskustesse jõuda.

Tegu on 100 000 eurot maksma mineva pilootprojektiga, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu isejuhtimistehnoloogiale ning Eesti võimalustele selle tehnoloogia kasutuselevõtul. Eestis on isejuhtivate transpordivahendite testimine lubatud.