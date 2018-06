Elon Musk: töötaja korraldas Tesla tehases sabotaaži

USA väljaannete CNBC ja Reuters kätte sattunud e-kirja järgi õnnestus nimetamata sabotööril viia läbi mitmeid muudatusi Tesla tootmissüsteemide koodis. Samuti saatis ta väidetavalt terve hulga ettevõtte tundlike andmeid tundmatule kolmandale osapoolele.

Muski saadetud e-kirja järgi on ettevõte alustanud uurimist ja töötajat küsitletakse. Kirjas tuuakse välja, et sabotöörist töötaja põhjendas oma teguviisi ametikõrgendusest ilma jäämisega, kuid Musk ise kahtlustab, et ta võib töötada mõne suure naftatootja ja või autotööstuse heaks.

«Kui suurtootjad on valmis paigaldama oma autodesse heitmenäitajaid mõjutavat petutarkvara, siis võib-olla on nad valmis laskuma ka selliste meetmeteni,» kirjutas Musk.

Esmaspäeva hommikul saatis Musk töötajatele laiali uue e-kirja, mille järgi toimus ühel tootmisliinil «väike tulekahju.» Kirja järgi ei saanud keegi viga, kuid tootmine tuli mitmeks tunniks seisma panna. Muski sõnul võis tegu olla juhusliku rikkega, kuid ta kutsus töötajaid üles valvsusele kõige suhtes, mis näeb välja vähegi kahtlane.

Tesla töötajad on varem väitnud, et tulekahjud pole ettevõttes sugugi haruldased nähtused. Värvitöökoda on viimase nelja aasta jooksul põlenud vähemalt neli korda.

Tesla on maadelnud eelmisest suvest saadik Model 3 tootmisega. Ettevõte pidi tegema möödunud aasta lõpuks 5000 Model 3 nädalas, kuid selle aasta aprilliks ei suutnud nad saavutada isegi tootmistempot 2500 Model 3 nädalas. Viienda juuni seisuga toodab Tesla 3500 Model 3 nädalas ja ületab Muski sõnul 5000 piiri kuu lõpuks.