Pool maarahvast jääb pika ninaga

Eesti seis rahva internetiga varustatuses on piinlik ja häbiväärne. Valguskaabliga ühendatud kodude ja ettevõtete osakaalult oleme Euroopas selgelt viimaste seas – riikide digiarengut mõõtva DESI indeksi kohaselt alles 25. kohal.

Euroopa maksumaksja miljonite eest rajatava interneti põhivõrgu EstWin omastasid oma soovidega piiratud võimekusega mobiilside pakkujad ja see vookleb meil Eestis mööda mobiilimaste, koole ja omavalitsushooneid. Abi pole olnud ka konkurentsiameti sekkumisest . Maarahvani kaabli vedamine pole olnud aga telkodele majanduslikult otstarbekas.

Sellises olukorras lubasidki sotsid pärast IT-ministri koha loomist 2016. aastal, et valitsus on valmis andma 20 miljonit eurot projektile, mille vedajad paneksid 2/3 omalt poolt juurde ja küsiksid veidi ka klientide käest ning kokkuvõtteks veetaks kaabel lõpuks maale ära.

Nii teatatigi rahvalt 55 000 interneti sooviavaldust kogunud omavalitsustele, et nende projektid ei kõlba kuskile , ja korraldati sisuliselt näiline ( konkurentideks riigi sihtasutus ja Elektrilevi koostööpartner) konkurss, mille sel nädalal eile Elektrilevi oodatult võitiski. Ehk siis: riik toetab iseennast 20 miljoniga, et asi internetimajanduses korda saaks.

Väga pahasti läks aga ühe asjaga. MKMi on eelanalüüsi põhjal välja selgitanud, et Eestis on praegu ligi 164 000 aadressi, kus pole kiiret internetti ning telekomiettevõtted ei plaani neisse ka kaablit viia. Neist 81 000 aadressil elavad inimesed püsivalt.