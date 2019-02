FOTO: Mart Laanemägi

Algne Huawei P Smart nime kandev ja 2017 aasta lõpus ilmunud telefon oli väga mõistliku hinna ja kvaliteedi suhtega aparaat. See pakkus vähese raha eest palju ja nägi ka täitsa kena välja. Nüüd aga on ilmunud Huawei P Smart lisanimega 2019 ning aeg on üle vaadata, kas järeltulija on sama hästi õnnestunud, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Vana nimi, uus telefon

Kõigepealt nimest. Tundub, et Huawei on üle võtmas konkurent Samsungi kommet, jätta uue seadme loomisel sellele juba olemasolev nimi ning lõppu lisada vaid aastanumber. Iseenesest on see mõistlik mõte, sest nii on mudelivalik kokkuvõttes lühem ja ka kliendile paremini arusaadav. P Smart on seega Huawei noortele kasutajatele mõeldud toode.

Suurem on parem

Rääkides aga telefonist endast, on näha, et uus on mitmes osas vanast üle ja pakub oma eelkäijast rohkem. Näiteks on ekraan nüüd senise 5,65 tolli asemel tervelt 6,21 tolli suurune ning ulatub igast küljest üsna servade lähedale. Muutunud on ka resolutsioon, olles numbrites väljendatuna 2340 x1080 pikslit (enne 2160 x 1080). Ehk maakeeli on aparaat viimase aja trendidele vastavalt piklikumaks veninud. Veel on ekraani ülaossa nüüd tekkinud kulm, kuid see ümbritseb vaid tõesti kaamerat ja on kokkuvõttes väga väike. Paremaks, ehk suuremaks on muutunud ka aku, mis mahutab nüüd 3400mAh jagu energiat ning tänu sellele kestab telefon isegi kuni teise päeva õhtuni.

Kaamerad

Tagumine kaamera on kahe objektiiviga, ehk üks neist teeb pildistamisel ära põhitöö ning teine tuleb vajadusel appi andmaks piltidele sügavust. Megapiksleid pakutakse kaamerale 13 ja veel kuulutab suur kiri kaamera juures, et toetatud on ka AI. Seega peaks telefoni lisatud tehisintellekt aru saama, mida parajasti pildistatakse ja vastavalt sellele kõige paremad sätted paika seadma. Reaalselt kasutades kippus aga kaamera näiteks värvide osas pisut eksima. Ei tea kas see tuli AI üle mõtlemisest või raudvarast aga värvid olid ikka kas liiga peale keeratud või siis oli neid jälle justkui “puudu”.