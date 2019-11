Rotid närisid riigivõrgu kaabli läbi, rivist väljas olid Eesti.ee portaal ja mitmed olulised digiteenused

RIA pressiesindaja Seiko Kuik ütles Postimehele, et ametkonna digiteenuseid, sealhulgas portaali Eesti.ee ei saanud kasutada kella 16.30-st. Nüüdseks on nende töö taastunud, ehkki tõrkeid esineb jätkuvalt. Praegu on tugevasti häiritud veel haigekassa teenused, sealhulgas digiretseptide väljastamine.