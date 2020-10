UUS TELEFON ⟩ Samsung Galaxy S20 FE - hea hind ja riistvara, kuid vale aeg

Tegelikult algas niinimetatud «lipulaevade revolutsioon» juba ammu, alates esimesest OnePlus One telefonist, mis pakkus lipulaeva-klassi riistvara paarisaja euro eest. Nüüdseks on OnePlus kasvanud sama kalliks, nagu näiteks Apple iPhone või Samsung, mistõttu tuli hiljuti välja ka keskklassi telefon OnePlus Nord. Google Pixli odavamad a-seeria seadmed muutuvad samuti aina populaarsemaks ning isegi Apple'i iPhone SE sai tänavu uuenduse. Kõik see näitab, et inimesed vajavad odavamaid telefone.

Samsungi lipulaevad olid 2020. aastal pettumust valmistavad – kuigi firma tahab alati tuua midagi uut ja põnevat nutitelefonide turule, siis reaalsuses näevad kasutajad vaid järjest kõrgemaid hindu ja võimsamat reklaami. Galaxy S- ja isegi Note-seeria ei olnud tänavu väärt oma hinda ning seda näitasid ka Galaxy S20 kesised müüginumbrid – võrreldes S10-seeriaga müüdi Galaxy S20 telefone 59 protsenti vähem.

Samsung Galaxy 20 seeria oli väga laia valikuga, kuid lõppkokkuvõttes ei olnud nii edukas. FOTO: Samsung

Suure tõenäosusega oli põhjuseks Samsungi puudulik hinnaklasside jaotus – Galaxy S20 ja Note 20 eksisteerivad samas, 1000–1500-euroses vahemikus, mistõttu konkureerivad omavahel. Samuti on odavamad Galaxy S20 ja Note 20 selgelt kehvema hinna-kvaliteedi suhtega nii riistvara kui ka disaini osas, et inimestel oleks suurem soov soetada endale kallimaid S20+, S20 Ultra 5G ja Note 20 Ultra telefone.

Samsungi Galaxy 20 seeria ei olnud tänavu kõige edukam, kuid olukorda heastab 650-eurone Galaxy S20 FE ehk Fan Edition. Tähtsamad faktid selle seadme kohta: võimsaim Snapdragon 865 protsessor, Samsungi etalonkvaliteediga ekraan ülisujuva 120 Hz toega, 6 GB operatiivmälu, 128 GB mahuga ülikiire andmekandja ja võimalus lisada SD-mälukaardi abil kuni 1 TB lisamahtu. Aku mahutavus on 4500 mAh ning lisaks, nagu juba kombeks saanud, tava-, lainurk- ja telefotokaamera kolmikkomplekt.

Kolm kaamerat on viimastel aastatel muutunud tavaks. FOTO: Samsung

Sellise sisuga telefoni eest, eriti kui tegu on Samsungiga, võiks firma vabalt nõuda üle 800 euro. Milles on aga konks? Samsung säästis eelkõige seadme disainilt – tegu ei ole mitte ainult plastkorpusega, vaid see on veelgi kehvema kvaliteediga, võrreldes Galaxy S20 või Note 20ga. See-eest sellised inimesed, nagu mina (ja arvatavasti ka paljud teised), ei hooli sellest, kuna seadme peale läheb igal juhul üks korralik kaitseümbris.

Lisaks sellele kasutab S20 FE lamedat ekraani, mis on tehnoloogilises mõttes küll odavam, kuid kasutamiskogemus paljude telefonientusiastide arvates on parem. Sõrmejäljelugeja on samuti olemas, kuid see on ekraanialune, mistõttu nii täpsus kui ka kiirus võrreldes odavama mahtuvusliku sõrmejäljelugejaga on madalam. Kaamerad, kuigi on paberi peal head, ei ole võrreldavad kallimate või isegi teiste selle hinnaklassi telefonikaameratega.

Samsung Galaxy S10+ sõrmejäljelugeja asub ekraaniklaasi all. Kuigi tegu on tehnoloogiliselt ägeda ideega, on mahtuvuslik ehk tavaline sõrmejäljelugeja siiani kiirem ja töökindlam meetod telefoni sisselogimiseks. FOTO: Mart Laanemägi

Mainima peab ka tarkvarauuendusi – võrreldes näiteks Apple iPhone SEga, mis lubab vähemalt viis aastat värskemaid iOSi uuendusi, saavad Androidi operatsioonisüsteemiga seadmed parimal juhul kolm aastat. Samsung Galaxy S20 FE jookseb eelmise aasta Android 10 peal, mis tähendab, et tänavu ilmunud Android 11 alles tuleb. Samsungi sõnul on Android 11 üks kolmest telefonile lubatud uuendusest, mis tähendab, et aastast 2022 turvauuendusi see enam ei saa.

Samsung Galaxy S20 FE on huvitav seade. See tegelikult ei konkureeri selliste seadmetega, nagu OnePlus 8, Google Pixel 5 või iPhone 11. Galaxy S20 FE on mõeldud eelkõige Samsungi fännidele, kes tahavad tippklassi riistvaraga telefoni, kuid ei soovi maksta selle eest tuhat eurot. Samsung sai aru, et seadmete liigne segmentimine ei olnud nende turupositsioonile kasulik, mistõttu S20 FE «asendab» nüüd tavalist Galaxy S20 ja mõnes mõttes ka Note 20, kui S Pen ehk Note 20 spetsiaalne puutetundlik pliiats olulised ei ole.

Samsung Galaxy Note 20 seeria eripära on Galaxy S Pen ehk spetsiaalne puutetundlik pastakas, millega saab ekraani peal kiiresti joonistada. FOTO: Samsung