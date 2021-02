Eesti idufirma muudab veebis ostud turvalisemaks: «Mind mõjutas lugu 14-aastasest poisist, kes sai petta»

Shipperi kaasasutaja Olavi Alliku sõnul mõjutasid teda platvormi looma erinevad juhtumid inimestest, kes on petta saanud. Eriti läks talle hinge 14-aastase poisi lugu, kes ostis interneti kaudu ühelt inimeselt arvuti, kuid pakiautomaati saadeti suhkrupakk.

Poisiga hiljem suhelnud Allik ütles: «Ta saatis pildid, kus oli näha, kuidas müüja ütles, et tegi seda lõbu pärast ning on ise kunagi petta saanud.»

Shipper on platvorm, mis on mõeldud põhiliselt sotsiaalmeedia gruppides ostjatele ja müüjatele. See aitab eelkõige ära hoida olukorda, kus ostja maksab kauba eest, kuid müüja ei pane eset teele või saadab midagi muud ning ei tagasta raha.