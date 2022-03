Samsungi uusim tippmudel Galaxy S22 Ultra on kuni sajakordse suurendusega. Sellise pikksilmaga saab vaadata kaugel asuvaid asju, kuid väga teravat pilti, mida näiteks välja trükkida, muidugi teha ei saa. Samas pole vajagi, sest sellise suurendusega on oluline lihtsalt näha, mis kaugel asub ja selleks on uus telefon väga hea.