Uue kiibiga nutitelefonid saavad sel aastal ülemaailmse kahepoolse satelliit-sõnumiside toe

Mõned tootjad, nagu Bullitt Grupp ei oodanud Qualcommi ametlikku teadet ära ja kuulutasid oma vastava satelliitsõnumite toega mudeli välja juba varem. Nüüd on ka kiibitootja enda poolt kinnitus antud, et sel aastal hakkavad välja tulema Androidiga telefonid, millel on vastav omadus olemas. Levi pärast ei pea muretsema - kui on taevaga otsenähtavus, saab sõnumeid saata igal pool maailmas.

Teenuse jaoks kasutatakse Iridiumi satellliitsidevõrku. Kui palju see maksma hakkab ja kuidas operaatorid seda pakkuma hakkavad, pole veel teada.

Qualcommi uue kiibi Snapdragon 8 Gen 2 tugi põhineb 66 madalal Maa orbiidil tiirleval Iridiumi satelliidil, kelle peamise konkurendi - Globalstari teenuseid kasutab ühepoolse satelliit-SOSi sõnumite saatmise teenuse pakkumisel Apple. Ka Huawei teatas oma satelliitside toega telefonist, millega saab SOS-sõnumeid saata, Huawei Mate 50 kasutab selleks Hiina navigatsioonisatelliitide Beidou abi. Ka Google on juba teatanud, et uus operatsioonisüsteem Android 14 on satelliitsidet toetav.

Ka muud seadmed saavad satelliit-sõnumiside

Lisaks nutitelefonidele võib Snapdragon Satellite laieneda ka teistele välja tulevatele seadmetele, sealhulgas näiteks sülearvutitele, tahvelarvutitele, sõidukitele ja asjade interneti vidinatele. Snapdragon Satellite kavatseb toetada ka mittemaapealseid 5G võrke (NTN), kui vastav satelliidivõrgustik tööle hakkab. Starlink on näiteks lubanud selle teenuse lähemal ajal rajada.

«Meie võrk on selle teenuse jaoks kohandatud – täiustatud madala orbiidiga satelliidid katavad kogu maakera ja sobivad ideaalselt satelliiditeenuste jaoks, mida võimaldab Snapdragon Satellite,» ütles Iridiumi tegevjuht Matt Desch. «Iga päev sõltuvad meie ühendustest miljonid inimesed ja me ootame, et Snapdragon Satellite'i toitega nutitelefonide kaudu saaksime veel rohkem inimesi ühendada.»

Lisaks nutitelefonidele on lubanud kahepoolse satelliit-sõnumite toe oma seadmetesse panna ka navigatsiooniseadmete tootja Garmin.

«Garmin tervitab võimalust laiendada oma satelliidi hädaolukorra lahendamise teenuseid miljonite uute nutitelefonide kasutajateni kogu maailmas,» ütles Garmini välitingimuste segmendi asepresident Brad Trenkle. «Garmin Response toetab igal aastal tuhandeid SOS-intsidente ja on tõenäoliselt päästnud selle protsessi käigus palju elusid. Nüüd ootame koostööd Qualcomm Technologiesi ja Iridiumiga, et aidata inimestel päästeteenistustega ühendust võtta olenemata sellest, kuhu elu neid viib.»