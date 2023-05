ChatGPT loonud ettevõte teeb humanoidroboti, et tehisintellekt saaks endale keha

OpenAI on investeerinud Norra robootikaettevõttesse 1X hiljuti 21,3 miljonit eurot , et arendada välja sellise roboti, mis annaks nende populaarsele vestlusrobotile ChatGPT nii-öelda omaenda keha, mida liigutada.

Pressiteates ütles ettevõte, et kavatseb kasutada investeeringuvahendeid, et suurendada pingutusi oma tulevase kahejalgse humanoidroboti mudeli NEO ehitamiseks Norras ja Põhja-Ameerikas.

«1X on rõõmus, et OpenAI juhib seda arendust, sest oleme oma missioonides sarnased ja tahame arenevat tehnoloogiat läbimõeldult integreerida inimeste igapäevaellu. Jätkame oma investorite toel oluliste edusammude tegemist robootika vallas,» ütles Norra päritolu robootikaettevõtte 1X Technologies tegevjuht ja asutaja Bernt Øyvind Børnich koostööd OpenAI-ga kommenteerides.

1X-i uus kahejalgne kõndiv robot NEO peaks aga välja tulema veel sel suvel. Müügiargumendiks on 1X-i inimesekujulisel masinal nüüd «OpenAI tehisintellekti kehastamine», mille eesmärk olevat esialgu uurida, kuidas kohaneb keerulisem masinmõistus inimesetaolise kehaga. Närvivõrke on juba õpetatud, OpenAI projekt aitas kunstmõistusel viiesõrmelise käega harjuda kui oma uue keskkonnaga, milles tegutseda ja kus saab lahendada erinevaid ülesandeid, kuid see robotkäe projekt lõpetati mõni aasta tagasi.

X1 roboti arenduse praegusest seisust saab aimu allolevast videost, kus on näha, et see on kaetud kangaga, et näeks rohkem inimese moodi välja, kuid liikumiseks kasutab seade mitte jalgu, vaid kolme ratast. Kätega aga oskab humanoidrobot tõsta asju kastidesse, liigutada kaste ning avada uksi ja aknaid.