KUI ON AI, NÄITA UST! Valve ei taha tehisintellekti loodud mänge

Redditis jagab enda kogemust üks mänguarendaja, kes üritas oma loomingut Steami saada. Selleks tuleb oma teos edastada platvormi omanikule Valve'ile, kes selle esmalt üle vaatab. Arendaja taotlus aga lükati tagasi. Põhjus? Tehisintellekti poolt loodud sisu.

«Üritasin umbes kuu aega tagasi välja anda mängu, millel oli paar elementi, mis olid üsna ilmselgelt AI poolt loodud, kirjutab arendaja.

«Minu plaan oli välja anda mängu robustsem versioon, milles on 2-3 elementi, mis on ilmselgelt loodud tehisintellektiga, ja parandada need enne mängu tegelikku väljaandmist. Ma ei teadnud, et Steamil on probleeme AI loodud kunstiga.»

Valve saatis arendajale vastu järgmise kirja: «Kuigi püüame enamiku meile saadetud teostest avaldada, ei saa me saata mänge, mille jaoks pole arendajal kõiki vajalikke õigusi.»

«Pärast ülevaatamist tuvastasime mängust [mängu nimi siia] intellektuaalomandi, mis näib kuuluvat ühele või mitmele kolmandale osapoolele. Eelkõige sisaldab [mängu nimi siia] tehisintellekti loodud kunsti, mis näivad tuginevat kolmandatele isikutele kuuluvale autoriõigusega kaitstud materjalile.»

«Kuna selliste tehisintellektiga loodud kunsti juriidiline omandiõigus on ebaselge, ei saa me teie mängu avaldada, kui see sisaldab neid tehisintellektiga loodud elemente, välja arvatud juhul, kui saate kinnitada, et teil on õigused kogu intellektuaalomandile, mida on kasutatud andmekogumis, mis õpetas AI, et luua teie mängu kunsti.»

Valve andis arendajale ühe võimaluse mängust AI loodud elemendid eemaldada ja siis uuesti proovida. Arendaja sõnul täiendas ta probleemseid elemente käsitsi, et poleks koheselt arusaadav nende algallikas. Uuel katsel aga lükkas Valve taaskord arendaja mängu tagasi.