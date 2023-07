3 juulis ilmuvat videomängu, mida pead kindlasti proovima

Just need kolm teost on juulikuu kõige suuremad pärlid!

«Oxenfree 2: Lost Signals»

Aastal 2017 ilmunud pisike indie-hitt oli mõnusalt müstiline seiklusmäng. Teose järjeosa on lasknud end kaua oodata, ent nüüd on see lõpuks kohale jõudmas.

Esimeses osas jälgis mängija väikse sõpruskonna tegemisi, kes pisikesel saarel salapäraseid juhtumeid lahendama hakkas. Järjeosa viib meid taas tuttavatele radadele, sest jälle leidub saladusi, mis nõuavad, et keegi neis selguse leiaks.

Mäng jõuab meieni 12. juulil. Platvormid, millel seda kogeda saab, on PC, PS5, PS4 ja Nintendo Switch. Kui oled voogedastusplatvormi Netflix maksev kasutaja, saad «Oxenfree II» mängida ka mobiilil ilma lisatasuta.

«Exoprimal»

Vihased dinosaurused ründavad ning on sinu ja su sõprade ülesanne nende pealetung tagasi lüüa. Täpselt sellist elamust hakkab pakkuma kolmanda isiku vaates kõmmutamismäng «Exoprimal».

Mängul tundub (vähemalt treilerite põhjal otsustades) olevat mõnusalt jabur lugu, mis peaks garanteerima, et püssipaugutamisel ka mingi motivatsioon juures oleks. Samuti eksisteerib võimalus koos sõpradega üle võrgu mängida, mis tähendab, et dinosauruste tulistamine saab mööduda mõnusa vestluse tähe all.

Exoprimal ilmub 14. juulil platvormidel PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S kui ka Xbox One. Xboxi omanikel on põhjust eriti rõõmus olla, kuna teos jõuab kohe ilmumise päeval ka kuutasupõhisesse Xbox Game Passi teenusesse.

«F1 Manager 2023»

Pole kahtlustki, et eestlastele meeldib Vormel 1 jälgida. Kiired võidusõidud panevad endalgi südame erksamalt tuksuma. Samuti ilmus vähem kui kuu aega tagasi «F1 23» videomäng, mis annab võimaluse ka ise virtuaalsel kujul rajale kihutama minna.

Aga mis teha, kui huvi F1 vastu on suur, ent ise sõita ei soovi? Sel juhul tasub ette võtta «F1 Manager 2023», kus mängijal avaneb võimalus enda nägemise järgi manageerida nii Vormel 1, 2 kui ka 3 sarja.

Mäng ilmub nii platvormidel PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S kui ka Xbox One'i peal 31. juulil.