Tasuta mäng õpetab, kuidas probleemide eest ära joosta

Tähistamisele paneb ikka ja jälle õla alla Epic Gamesi veebipood, kus sel nädalal jagatakse ilma rahata ära « Aerial_Knight's Never Yield ».

Tegemist on igiliduriga, mis tähendab, et peategelane aina jookseb ning mängija ülesandeks on aidata tal teele jäävaid takistusi ületada. Lisaks näpuakrobaatikale pakub teos ka põnevat lugu, mis arendaja sõnul kestab umbes ühe märulifilmi jagu.