Ukrainas loodud Šablja robotplatvorm on robustne ja tõhus ning on suuteline Ukraina elusid säästes Vene poolel surma ja segadust külvama.

Ukraina on valmis alustama erinevate maismaa robotplatvormide masstootmist, et neid rindele saata, teatas Ukraina digimuutuste minister Mykhailo Fedorov. Fedorov teatas, et need robotplatvormid on ette nähtud saama järgmiseks läbimurdeks sõjas Putini Venemaaga. Need peavad jõudma lahinguväljadele juba lähikuudel.