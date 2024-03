Selle katalüsaatoriga pannakse taevast kütus ja raha sadama

Just nii udust pilti nii uuest katalüsaatorist, nagu ka metanoolitekkest selle abil pidasid selle protsessi leiutanud õpetlased vajalikuks avalikkusega jagada. Sellest võib kujuneda tõeline kullaauk keemia ja kütusetööstuse jaoks, nagu ka lahendus liigse süsihappegaasi ärakorjamiseks atmosfäärist.

Teadlased on välja töötanud meetodi ja materjali, kus vase aatomid aitavad muuta planeeti soojendava süsinikdioksiidi (CO2) jätkusuutlikuks kütuseks. Aktiveeritud ja tegelikult juba teadaolevale katalüsaatorile valgust suunates õnnestus toota metanooli, mis võib asendada fossiilkütuseid. Katalüsaatorit oli selleks aga omalaadi töödeldud ja see on tõepoolest uudne ja tõhus viis, kuidas kalleid ning haruldasi metalle kasutamata saab nii mootorikütuseid kui kemikaale valmistama hakata.