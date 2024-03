Rumeenia valitsus: hakkame tehisaru abil oma põllumeestele Euroopa ühiskukrust «reha tegema»

Maapiirkondade investeeringute rahastamise agentuur (The Agency for Financing Rural Investments ehk AFIR) alustas tarkvaraautomaatika ettevõtte UiPath robotite kasutamist veidi üle kahe aasta tagasi. Robotid on üle võtnud aeganõudvad ülesanded, nagu riiklike andmebaaside kasutamine põllumajandustootjate, ettevõtjate ja riigiasutuste taotluste jaoks vajalike maaregistri ja kohtulike dokumentide hankimiseks.