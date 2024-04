VIDEO ⟩ Tai motikatootja valmistas hiiglasliku maanteemürsu - vaata kui palju see ühe laadimisega läbi sõidab

Elektriline maanteemürsk Taist – hetkel pole teada, mis see särtsuvurr maksma hakkab.

Felo TOOZ, lubab tuua teedele enneolematu elektrimootorratta, pakkudes muljetavaldavat tippkiirust 200 km/h, hulgaliselt kilovatte ja enneolematut sõiduulatust ühe laadimisega – kuni 720 kilomeetrit. Sellised näitajad viitavad, et tegemist on ühe suurima mootorrattaga teedel, sõltumata mootori tüübist, mis nõuab tohutut aku mahtu, et selline sõiduulatus võimalikuks teha.