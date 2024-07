Prantsuse peaminister: küberründed olümpiamängudele on paratamatud - küsimus pole mitte kas vaid millal

«Pariisi olümpiamängud seisavad silmitsi vältimatute küberrünnakutega ning Prantsusmaa teeb kõik endast oleneva, et nende mõju minimeerida,» teatas Prantsuse peaminister Gabriel Attal neljapäeval.

Olles ajakirjanikega kohtunud Prantsusmaa ANSSI tarkvaraturbeagentuuri peakorteris, sõnas Attal, et ollakse sihtmärk ja et küberrünnakud tulevad kindlasti. Peamine on nende mõju piiramine.