USA kosmosejõud tellivad siiski kosmilise tankla tehiskaaslaste elustamiseks

Tehiskaaslaste jälgimisteenuse, Orbiting Now, andmetel tiirleb meie planeedi ümber hetkel 9707 tehiskaaslast. Kui mõnel neist satelliitidest kütus otsa saab, pole need enam eesmärgipäraselt kasutatavad ja need muutuvad kosmoseprügiks – isegi kui nad on muidu heas seisukorras. Selle probleemi lahendamiseks andis USSF jaanuaris kosmoseteenuseid pakkuvale ettevõttele Astroscale U.S.-le ülesande arendada välja tehiskaaslaste tankimislahendus ja neile maksti selle eest 25,5 miljonit dollarit. See on osa suuremast programmist, mille eesmärk on hoida valitsuse satelliidid töös pärast nende kütusepaakide tühjenemist.