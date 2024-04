Holland surub USA käsul jalga Hiina kiiibitööstuse kõrile

Kuigi peaminister Mark Rutte valitsus on kõikehõlmava otsuse tegemisel vastumeelne, viitavad tehtud avaldused ja riiklikud julgeolekuhuvid, et tulevikus kiidetakse Hiinapoolsed hoolduspäringud ASMLi seadmetele heaks aeglaselt või lükatakse sootuks tagasi.

See oleks tagasilöök Hiina katsetele arendada oma kodumaist kiibitööstust, kuna ASML-i varustust on peaaegu võimatu asendada ja see laguneb aja jooksul, kui seda ei hooldata. Kuid see võib samuti keeruliseks muuta Rutte valitsuse pingutusi, et takistada ASML Holdings NV-l, Hollandi suurimal ettevõttel, kolida tegevust välismaale .