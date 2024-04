HIINA JA VENE OHUD KOSUVAD ⟩ Pentagon korraldab ilmselt maailma esimesed kosmosesõja õppused

Kosmosesõdadeni – nagu see kaader arvutimängust näitab – on ilmselt üsna palju aega, ometi pole kosmilised sõjalised ohud enam ammu vaid teoreetilised.

USA kosmosevägi teatas neljapäeval, 11. aprillil 2024 uuest koostööst kosmosetööstuse ettevõtetega Rocket Lab ja True Anomaly, et käivitada õppuste sari, mis on kavandatud simuleerima vastuseid potentsiaalsetele ohtudele kosmosest. Missioon, mille nimeks on saanud Victus Haze, on mõeldud sõjaväelise võimekuse esitlemiseks «orbiidil toimuva agressiooni» vastu, mis on järjest murettekitavam oht, kuna kosmos muutub üha enam potentsiaalseks lahingutandriks.