NASA oluline teade Marsi asjus: oleme läbi kukkunud, aidake!

NASA saatis möödunud teisipäeval välja ametliku ettepanekute taotluse mitmetele oma keskustele ja laboritele ning kosmosetööstuse ettevõtetele, paludes ideid programmi uuendamiseks, mis on takerdunud tehnilistesse keerukustesse ja kasvavatesse kuludesse. NASA juhtide sõnul oodatakse alternatiivseid plaane läbivaatamiseks sel sügisel või talve alguses.

Nicky Fox, NASA üks administraatoritest, märkis, et ümberkorraldused keskenduvad «innovatsioonile ja tõestatud tehnoloogiatele», mitte suurtele uutele tehnoloogilistele hüpetele, et vähendada arendusaega, riske ja kulusid. Kuidas NASA kavatseb lahendada näilise paradoksi, et kasutades teadaolevat kosmoselendude tehnoloogiat soovitakse saavutada midagi enneolematut – haarata teise planeedi pinnalt kaasa ja tuua Maale pinnaseproovid –, jäi ebaselgeks.