Lõuna-Koreas õnnestus süsinikkiude taaskasutusse võtta selle levinud aine abil

Teadlased on välja töötanud uuendusliku meetodi, mis taaskasutab minutite jooksul üle 99 protsendi süsinikkiuga tugevdatud plastidest (CFRP – carbon fibres reinforced plastics). CFRP on materjal, mis koosneb süsinikkiududest ja plastikust maatriksist. Tänu oma vähenenud tihedusele on süsinikkiuga tugevdatud plastid erakordselt tugevad ja kerged. Seni on olnud süsinikkiududega tugevdatud plastikud üsna lootusetu kraam ümbertöötlemise ja taaskasutuse mõttes.