Kuidas muutuks sõja käik, kui Ukrainas F16 hävitajad kasutusse võetaks?

F-16 Fighting Falcon on mitmeotstarbeline hävitaja, mille on välja töötanud Ameerika Ühendriigid ning mida kasutavad 26 riiki üle maailma. Lennuk on mõeldud erinevateks missioonideks rünnakutest maapinnal kuni õhukaitseoperatsioonideni ning on tuntud oma mitmekülgsuse ja erakordse tulejõu poolest erinevates lahingusituatsioonides. Mis juhtuks, kui need ilmuksid rinde lähedusse Ukrainas?