Euroopa mängumüük 2024. aasta esimeses pooles oli kehvem kui mullu

Aasta esimese poole müüginumbrid on kukkunud umbes 1,6% võrra, vahendab Gamesindustry.biz . GSD andmed väidavad, et kuue kuu jooksul müüdi pisut alla 80 miljoni PC- ja konsoolimängu.

Tegemist on võrdlemisi väikese langusega, eriti kui arvestades asjaolu, et tänavu polnud tööstusel ette näidata samasuguseid suuri hitte nagu mullu.

2024. aastal on müügiedetabelite esikümnesse suutnud end suruda vaid kaks uhiuut mängu: «Helldivers II» (nr. 2) ja «The Last of Us Part II: Remastered» (nr. 10).