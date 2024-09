VIDEOD JA PILDID Vaata, millised on Meta uued prillid - kas liitreaalsus ongi lõpuks mugav?

Nagu päris: prillid nagu prillid ikka, kuigi kahtlaselt paksude raamidega. Facebooki firma Meta usub, et nendesarnaste seadmetega võiksime me aastate pärast kõiki oma nutiasju ajada.

Liitreaalsuse prille me oleme juba testinud ja need pole alati väga mugavad. Kas Facebooki ettevõte Meta on oma äsja välja kuulutatud uue seadmega Orion lõpuks jääd murdmas ja viib sellised seadmed massidesse? Esialgu on küll vaja leppida vaid tootja enda kiidusõnadega, kuid ilmselt on seadmes kasutatud uued lahendused seda valdkonda siiski paremaks ja mugavamaks muutmas.