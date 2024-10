Tehisaru möllab seksitööstuses - ja sellega tulevad kaasa uued suured ohud

Uuringud on näidanud, et seksuaalsed rollimängud on üks levinumaid ChatGPT kasutusviise ning miljonid inimesed suhtlevad erinevate virtuaalsete kaaslastega, nagu Character.AI, Replika ja Chai.AI, mis on kõik loodud tehisintellekti (AI) abil.

Mida see tähendab inimestevahelise romantika tuleviku jaoks?

Sedagi on teadlased uurinud ja jõudnud tulemusele, et väljavaated on murettekitavad, kirjutab The Conversation.

Üks juhtivamaid AI-kaaslaste teenuseid Replika lubab umbes 30 miljonil kasutajal luua oma digitaalseid tüdruksõpru või poiss-sõpru. Kuigi varased uuringud näitavad, et enamik Replika kasutajaid on nooremad kui 30-aastased valged mehed, jõuavad ka teised demograafilised rühmad jõudsalt järele.

Tellimuse eest saavad kasutajad oma AI-kaaslastega vahetada intiimseid sõnumeid või pilte. Enne, kui Replika 2023. aasta alguses oma «erootiliste rollimängude» mooduli ajutiselt välja lülitas, kartes regulatiivset tagasilööki, oli sellele funktsioonile juba üle poole miljoni kasutaja. Nemad nimetasid oma tehisaru-kallima tunnete kustutamist «lobotoomiaks».

Replika oli üks esimestest, mis hakkas pakkuma hoolivat virtuaalkaaslast. Nüüd on sellest saanud omaette tööstusharu, mis kasvab kiiresti. Foto: ekraanipilt / Replika.ai

Replika «lobotoomia» toob esile virtuaalsete kaaslaste ühe keskse omaduse: nende loojatel on täielik kontroll nende käitumise üle. Rakenduste loojad saavad igal hetkel muuta või sulgeda kasutaja «partneri», need süsteemid loevad kõike, mida kasutajad ütlevad, et kohandada edaspidist suhtlust ja muidugi pakuvad reklaame.

Probleemid ei tundu aga esialgu seda tööstust tagasi hoidvat. Uusi tooteid tuleb pidevalt juurde, näiteks firma Kindroid pakub nüüd häälvestlusi kuni kümne virtuaalse kaaslasega korraga.