Ansip pidi Junckerile alla vanduma

«Me ei pane mingeid piire sellele, kui kaua või kui mitu päeva saavad reisijad lisatasudeta rändlusteenuseid kasutada, kuid me otsustasime paika panna mõned selged turvapiirangud seoses residentsusega,» ütles Ansip tänasel meediabriifingul.

Kui Ansip ning digivolinik Oettinger avaldasid septembri alguses rändlustasuda kaotamise kava detailid, pälvisid need mitmete Euroopa parlamendi liikmete ning tarbijate esindusorganisatsioonide teravat kriitikat. Kava järgi ei oleks Euroopa telekomioperaatorid saanud tarbijatelt teistes liikmesriikides telefoni kasutamise eest lisatasu küsida kokku 90 päeval aastas. Pärast nimetatud ajalise piiri ületamist oleks operaatoritel olnud õigus lisatasusid rakendada.

Ansip ning Oettinger väitsid toona, et statistika järgi ei veeda 99 eurooplastest reisijatest rohkem kui 90 päeva välismaal.

«90 päeva on range miinimum. Mobiilsidefirmad võivad alati pakkuda rohkem või isegi otsustada limiite üldse mitte kohaldada. Mõned on seda juba teinud ja me soovitame seda tungivalt,» seisis Ansipi ja Oettingeri tehtud ühisavalduses.

Projekti tagasi saatnud Euroopa komisjoni presidenti Jean-Claude Junckerit põhjendus ei rahuldanud ning ta saatis selle ümbertegemisele. Samuti pälvis projekt palju pahameelt Euroopa Parlamendis.

Komisjon avalikustas esialgse rändlustasude kaotamise plaani möödunud aasta alguses.