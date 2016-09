Eestis saab nüüd üle interneti äppidele automaatteste teha

Laborisse on tänaseks üles rivistatud enam kui 30 erinevat nutiseadet, mille seas on esindatud nii tuntumad mobiilid kui operatsioonisüsteemid. Kõige uuem testimiseks mõeldud Apple’i seade on laboris hetkel küll näiteks iPhone 5. Tõsi, selline testimine pole sugugi tasuta tegevus - tunni eest tuleb välja käia 40 eurot ja sellele lisanduv käibemaks.

Seni sai Mektorys äppide testimisi läbi viia käsitsi ja ükshaaval, mis sisuliselt tähendas seda, et äpi testimiseks tuli minna laborisse kohale ja hakata eri seadmete lõikes teste läbi viima. Nüüd lisandunud automaattestimise võimekus on aga nii Eestis kui Baltimaades unikaalne nähtus.

«Automaattestimine on kiireim ja mugavaim moodus veenduda, kas sinu poolt loodud mobiilirakendus või veebileht töötab tõrgeteta nii erinevates nutiseadmetes kui ka levinumatel operatsioonisüsteemidel,» selgitas Äpilabori automattestimise platvormi looja Priit Pikk.

Tema sõnul tuleb automaattestimise puhul valmis kirjutada testiskript ning kirjeldada selles ära oma soovid. Automaattesti käivitab testija oma arvutis, kuhu jookseb ka testi tulemus. «Sisuliselt võimaldab automaattestimine sooritada läbi käskluste kõiki neid tegevusi, mida saab teha manuaalset sama seadet käes hoides,» lisas Pikk.

Äpilaborisse on oma äppe testima oodatud erinevad sihtrühmad: idufirmad, ettevõtted, riigiasutused, kooliõpilased ja tudengid – viimastele on testimine õpetöö eesmärgil tasuta.

Septembri lõpus on Äpilaboriga tutvuma oodatud kõik huvilised. Selleks toimuvad TTÜ Mektorys 29. ja 30. septembril demopäevad, kus antakse ülevaade äppide testimise võimalustest. Demopäevadel on võimalik oma äppe täiesti tasuta testida.

Äpilabori lõid 2014. aasta novembris Telia, TTÜ ja selle Mektory, IT Kolledž, Samsung, ASA Quality Services, Nortal, StagnationLab, Applaud, MobiLab ja MTÜ IKT Demokeskus.