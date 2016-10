«Ropud hinnad alla» - eestlased loovad globaalset vidinatellimise keskkonda

Keskkonna loomise taga on majandustarkvara Erply asutaja Kristjan Hiiemaa ja Sander Sebastian Agur ning Tanel Tähepõld - Tallinna vanalinnas arenduskontorit pidavate noorte meeste eesmärgiks vähem ega rohkem kui saada Euroopa Alibabaks.

«Meie lahendus indekseerib ära kõik ladudes saada olevad tööstuskomponendid. Kui keegi peaks tahtma remontida näiteks auto bensiinipumpa, siis meie keskkonnast peaks leidma kõik selle pumba komponendid ning kohe ka osta. Veelgi enam on meist abi keerulisemate lahenduste – näiteks robotite – osade leidmisel,» selgitas ettevõtmise üks algatajaid Kristjan Hiiemaa.

Eesti oludes peaks uus keskkond mõjuma üsna kergendavalt ka ostjate rahakotile, kuna siinsed väikesed ostuvood ja kümned Euroopa vahendajad on tööstuskomponentide lõpphinnad üles ajanud.

«Millegipärast on siinsed suurte müüjate nagu K-Rauta või Würth hinnad ropult kallid, loodame pakkuda paljusid komponente vähemalt 50 protsenti odavamalt, vähegi suuremate ostude korral on ka transpordikulud reeglina nullilähedased,» märkis Hiiemaa. Samal ajal istuvad väikesed Eesti laod õnnetult oma kauba otsas, mis ei liigu – me paneme selle kiiremini tiirlema.

Praeguseks on Inventoryl sõlmitud eelkokkulepped paljude peamiste tarnijate ja kaupmeestega, kes on huvitatud oma materjalide väljapanemisest ja keskkonnaga integreerimisest. Keskkond ise peaks avalikuks saama uue aasta alguses jaanuaris-veebruaris, mil keskkonnas oleks saadaval ligi viis miljonit eri toodet.

Mis puutu täpsemalt Eesti oludesse, siis näiteks masinaehitus moodustab Eesti toodangust 25 protsenti aga siinsete ettevõtete tarneahel on täiesti nähtamatu. «Uutel tegijatel on väga keeruline turule siseneda, kuna ei teata isegi seda, kelle poole oma toodanguga pöörduda tuleb,» selgitas Kristjan Hiiemaa.

Kõik tellivad oma mutrid tema sõnul suurtelt Euroopa tegijatelt, nagu näiteks Würthist, aga tegelikult on isegi Erply klientide hulgas Eestis palju vingemaid tarnijaid. Igaüks küll oma nišis – neid kõiki kokku liites suudame suurtele tegijatele korralikult varba peale astuda. Ühesõnaga on plaan teha nähtavaks väiksemad nišipakkujad.

«Kutsume eelkõige kõiki Eesti tootjaid meiega ühendust võtma. Kui näiteks Vastse-Kuustes on ettevõte, kes teeb maailma parimaid hüdrosilindreid, siis meie keskkond võib talle osutuda ideaalseks kanaliks näiteks Saksamaa turule jõudmiseks,» lisas Hiiemaa.

Suurim väljakutse selles valdkonnas on vajalike asjade otsimine ja ülesleidmine – need on ülikeerulised. «Püüame leida lahenduse, et kõik tootjad saavad oma toodete parameetrid väga täpselt sisestada,» märkis Hiiemaa.

Kokkuvõttes on loomisel tehniliste artiklite andmebaas ehk kataloog alates liimidest-lakkidest, kruvidest ja mutritest kuni lauajalgade, valgustite, hüdraulika ja pumpadeni.