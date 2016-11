Eestlaste idufirma kaasas investoritelt miljon dollarit

«See rakendus aitab meil leida lahendust arendajate alapakkumisele, see aitab vähendada probleeme tööjõu Austraaliasse tulemisel ja ma loodan, et näeme selle abil siin palju enam talente,» ütles AirTree juhtivpartner Craig Blair portaalile Financial Review.

Jobbatical plaanib investeeringu toel laiendada oma tegevust Kagu-Aasia ja Austraalia turul, ütles ettevõtte kaasasutaja Karoli Hindrikus BNS-ile.

Ettevõttel on Kagu-Aasia ja Vaikse ookeani regioonis üks inimene Singapuris, kuid plaanis on avada piirkonnas korralik keskus, rääkis Hindrikus.

Viimati kaasas Jobbatical märtsis riskikapitali ettevõtte Union Square Ventures, riskikapitalist Saul Kleini ja Smartcap vahendeid 1,9 miljonit eurot.

Jobbatical pakub maailmas ringi liikuvatele tehnoloogiavaldkonna töötajatele tööd maailma tõmbekeskustes, peamiselt üheks aastaks. Ettevõtte asutasid 2014. aastal Karoli Hindriks, Ronald Hindriks ja Allan Mäeots.