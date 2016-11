Nokia nutitelefonid tulevad taas

Microsoftilt mais Nokia kaubamärgi litsentsid 10 aastaks tagasi ostnud Soome ettevõte koos HMD Globaliga teevad uudise ametlikult teatavaks veebruaris Barcelonas toimuval messil MWC 2017.

Kuulduste kohaselt tullakse välja kahe või kolme nutitelefoniga ning kõige enam on pakutud selleks seadet nimega Nokia D1C. Pakutud on, et müügile tuleb see kolmes eri toonis: kuldse, musta ja valgena.

Tehnilise poole pealt millegagi vaevalt üllatatada suudetakse – ikka needsamad USB-pordid, audiopesad, klaasi ja metallga kaetud pinnad, lisaks veekindlus, sõrmejäljelugeja ja Snapdragon 430 protsessor 3GB RAM-i ning 32GB salvestusmäluga. Põhikaameral peaks megapiksleid olema 13 ja esikaameral 8.

Allikas: Gadgets 360