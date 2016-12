Innovatsiooniaasta 2017 - Martin Koppel ennustab lahingutandrit arenevatel turgudel

Eesti tõenäoliselt rahvusvahelisemat haaret omava mobiilimaksete startupi Fortumo tegevjuhi Martin Koppeli ennustus:

Kuna USAs ning Lääne-Euroopas on tehnoloogiasektori kasv aeglustumas, muutuvad rahvusvahelistele ettevõtetele aina olulisemaks arenevad turud Aasias, Lähis-Idas ja Aafrikas. Siia suunatakse 2017. aastal tõenäoliselt ka kõige enam raha ja tegeletakse kasutajabaasi kasvatamisega.

Need piirkonnad on hetkel veel vähese, kuid kiirelt kasvava mobiilse interneti kättesaadavusega ning kuna neil turgudel on kõige suuremateks tarbijasuunalisteks ettevõteteks mobiilioperaatorid, näeme kindlasti hulgaliselt partnertehinguid Apple’i ja Uberi sarnaste ettevõtete ja operaatorite vahel.

Mobiilimaksete valdkonnas näeme 2017. aastal korraliku kasvu jätkumist. NFC- ja digitaalse rahakoti lahenduste kasutamine suureneb oluliselt, kuid nende kättesaadavus ei jõua endiselt ülemaailmses mastaabis ligilähedale pangateenuste populaarsusele (erandiks on mõned Aafrika riigid).

Ka mobiilimaksete puhul on peamiseks “lahingutandriks” arenevad turud, kus enamikel inimestel puudub pangakaart. Siingi võtavad juhtiva rolli tõenäoliselt pigem mobiilioperaatorid, kellel on potentsiaal laieneda olemasolevatest digitaalsetest lisateenuste segmentidest füüsilise maailma tehingute juurde - sõidujagamine, virtuaalsed krediitkaardid, mobiilne kindlustus jms.