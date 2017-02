Samsung esitles uut tahvelarvutit Galaxy Tab S3

Galaxy Tab S3 on suhteliselt väikese ekraaniga – Super Amoled diagonaaliks on 9,7-tolli. Automaatfookusega tagakaamera on seadmel 13-megapiksline ning esikaamera 5-megapiksline.

Tahvlil on tootja AKG by HARMAN poolt seadistatud quad-stereo kõlarid. Tahvel ühildub Pogo klaviatuuridega ilma eraldi laadimise või ühendamise vajaduseta. Tahvlil laiendatav mälu.

Galaxy Tab S3 jõuab Eestis müügile aprilli alguses – saadavale tulevad need musta (Black) või hõbeda (Silver) toonis. 4G versiooni soovituslik hind on 779 eruot, WiFi versiooni hind 689 eurot.

Mängijatele mõeldes on Galaxy Tab S3 tahvelarvutil järgmised lisad: Vulkan API kõrgresolutsioonilise graafika tarvis, Game Launcher toob kasutajani täiustatud kasutajaliidese ja personaalse mängimiskogemuse ning Do Not Disturb režiim lubab segamatult mängida.

Seadmega on kaasas ka puutepliiats (S Pliiats) – sellesl on nüüd kirjutamise huvides väiksem 0,7-millimeetrine ots ning kõrgendatud survetundlikkus. S Pliiatsil on mugavad lisafunktsioonid, nagu Screen Off Memo kiirete märkmete tegemiseks, PDF Annotation dokumentide lihtsaks muutmiseks ning Advanced Drawing Tools profitasemel joonistamiseks.