Bikiinivormi telefoni abiga

Et kaalulangetamine on paraku pikk ja vaevaline protsess, siis kulub kaalulangetajal ära igasugune abi ning nutitelefonil on selleks varrukas nii mõnigi trump ehk rakendus. Pakutavate rakenduste hulk on aga sedavõrd suur, et lubasin endale seda luksust ning valisin välja mõned, mis sobivad nii Android telefonidele kui ka iPhone’idele.

MyFitnessPal

Oma kaalu jälgimiseks on esimese sammuna ülioluline üles tähendada kõik manustatavad kalorid ehk siis oma igapäevane menüü. Piisab, kui rakendusse sisestada toidu koostis ja kogus ning MyFitnessPal fikseerib kogu kaloraaži ning ühtlasi annab teada söödavate toiduainete kasulikest omadustest. Rakenduse üle 100 miljonilisest kasutajaskonnast on tekkinud kogukond, kes omakorda jagab retsepte, toitumisideid ja edulugusid, mis peaks tulemuste saavutamiseks innustama teisigi kasutajaid. Lisaks teeb rakendus koostööd populaarse Fitbiti ja mitmete teiste aktiivsusmonitoridega kasutaja füüsilise aktiivsuse arvestamiseks.

MyNetDiary

Kui teil puudub aeg ja võimalus endale palgata isiklik toidunõustaja, siis ajab asja ära ka MyNetDiary. Rakenduse andmebaasis on üle 677 000 erineva toiduaine kalorsuse ning piisab vaid söödava toidu koguse sisestamisest, kui rakendus annab teile täpse kalorihulga. Kui aga söödavat toitu miskipärast andmebaasis ei ole, siis pildistage oma toitu, laadige pilt rakenduse abil üles ning rakenduse toetustiim arvutab selle täpse kaloraaži ja toiteväärtuse välja hiljemalt 24 tunni jooksul. Rakendusse võib sisestada oma soovitava kaalu ning MyNetDiary jagab igapäevaseid soovitusi, kuidas unelmate kehakaalu kergemini saavutada.

LoseIt

LoseIt rakendus mitte ainult ei arvesta kaloreid, vaid ka juhendab kui palju nende kaotamiseks tuleb ennast liigutada. Rakenduse abiga saab skaneerida ka toitude triipkoode, mis muudab söögi üle arvepidamise oluliselt mugavamaks.

Söögi üle arvepidamist lihtsustab võimalus pakendi triipkoodi skännides kogu vajalik info kiirelt rakendusse kanda.

Eestis paraku peab sellesse funktsiooni suhtuma teatud reservatsiooniga, sest minul isiklikult ei andnud see alati täpseid tulemusi. Rakendusse võib arvepidamise hõlbustamiseks lisada ka oma retsepte, et ei peaks iga kord oma lemmikroogade kaloreid uuesti arvestama. Lisaks teeb LoseIt koostööd erinevate aktiivsusmonitoridega nagu Jawbone Up, Fitbit, Nike Fuelband ja veel paljude teistega.

