Eesti arendajate palgad on selgelt alla maailma keskmise

Kui maailma kesmine arendajate aastapalk on 49 000 dollarit aastas, siis Eestis on see näitaja raporti kohaselt 19 000. Kogemustega arendajate osakaal on meie idufirmades 63 protsenti, maailma keskmine on 72 protsenti.

Eesti startup-ökosüsteemi koguväärtuseks on uuringu kohaselt 1,5 miljardit dollarit, maailma keskmine on 4,1 miljardit.

Uuring märgib, et Eesti startup-ökosüsteem on tõusuteel ning sellele viitavad hea rahade sissevool varajase etapi idufirmadesse, tugev globaalne seotus, madalad kulud ja kõrge kvaliteediga talendid.

Startup Estonia enda ja Startup Genome’i koostöös valminud raporti Eesti osa toob positiivsete leidudena välja ka siinsete startupide maailma kõrgeimat välistöötajatele viisa saamise edumäära, 84.5 protsenti, mis on enam kui kaks korda kõrgem globaalsest keskmisest, mis on 41 protsnti.

Lisaks toob uuring välja, et Eesti startuppide suunatus välisturgudele on omasuguste seas üks kõrgemaid. Nii on juba esimesest tegutsemispäevast välisturgudele suunatud suisa 70 protsenti Eesti startuppidest, pakkudes oma tooteid ja teenuseid keskmiselt 2,3 keeles, olles sellega Shangai järel maailmas teisel kohal.

Suurima kitsaskohana toob raport välja kasvujuhtimise kogemuse puudulikkuse Eesti startupides, mis väljendub väheses kasvufaasi startupis töötamise kogemusega spetsialistide hulgas, olles Eestis ligi kaks korda madalam näitaja kui Silicon Valley’s.