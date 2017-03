Video: SpaceX tegi taas ajalugu - taaskasutatud rakett viis satelliidi kosmosesse

Maailma juhtiva sateliidioperaatori SES uus satelliit (67 kraadi läänes) asub pakkuma tele- ja sideteenuseid Ladina-Ameerika kodudele ja ettevõtetele ning kasvatab olemasolevat võimsust Lõuna-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas. Rakett lennutati orbiidile USA-st NASA Kennedy kosmosekeskusest. Satelliit jõudis orbiidile 32 minutiga.

«SES-10 satelliidi edukas orbiidile toimetamine SapaceX esimese tõestatult lennuvõimelise taaskasutatud raketiga avab kosmoselendude uue ajastu. Oleme uhked, et tegime SpaceX-ga taaskasutatavate rakettide loomise ja kasutamise teekonnal koostööd – juurdepääs kosmosele on nüüd palju efektiivsem nii hinnalt juhtimiselt,» ütles SES’i tehnoloogiajuht Martin Halliwell.

SpaceX-i tootmisjuht Gwynne Shotwell märkis, et tegemist on ajaloolise verstapostiga rakettide täielikul ja kiirel taaskasutamisel.

SES-10 on ehitanud Airbus Defence and Space ja selle platvormiks on Eurostar E3000. Orbiidil pöördumiseks kasutab see elektrilist plasma tõukejõusüsteemi.