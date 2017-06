Sel sügisel ilmub miniatuurne Super Nintendo konsool

Super NES Classic Edition hakkab sisaldama 21 mängu, milledest tähelepanuväärseimaks on kindlasti Star Fox 2, mis pole kunagi varem ametlikult ilmunud. Sellele lisaks on loomulikult esindatud kõik teised legendaarsed Super Nintendo teosed: Super Mario World, Super Mario Kart, Super Metroid, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Street Fighter II, Turbo jt. Kokku sisaldab konsool 21 mängu.