Vaata, kes on lubanud lisaks Prantsusmaale lõpetada bensiini ja diisliga sõidukite kasutamise

Eelmise aasta kevadel teatas Norra plaanist minna 2025. aastaks üle ainult rohelisel energial sõitvatele autodele. Tegu on riigi jaoks väga mõjuka otsusega, arvestades, et suur osa selle sissetulekust tuleb naftatööstuse pealt. Samal ajal teatas riik ka täielikult lageraietest loobumisest. Norra teade tekitas vaimustust ka ei kelleski muus kui Elon Muskis, kes säutsus Twitteris, et tegu on imelise riigiga.

Norra on üks maailma eesrindlikumaid ökoriike. 98 protsenti riigi elektritootmisest tuleb rohelisest energiast, millest suure enamuse moodustab hüdroenergia. 2013. aastal sõlmiti ka kolme miljardi dollarine leping, et kolmekordistada tuuleenergia tootmine 2020. aastaks.

Ökosõbralikkus ei ole muidugi takistanud Norral kasvatamast oma naftatootmist ja Arktikas uute puurimiskohtade otsimist.

Eelmisel aastal teatas ka Holland, et plaanib 2025. aastaks keelata uute bensiini- ja diiseloomoritega sõidukite teedele tuleku, kuigi juba olemas olevad sõidukid võivad liiklemist jätkata. Otsus tekitas mõningast vastukaja ja üks toonastest koalitsioonipartneritest nimetas plaani ebarealistlikuks.

Mõnevõrra üllataval kombel on teatanud sarnastest plaanidest ka India, kes on võtnud omale eesmärgiks minna üle ainult elektriautodest koosnevale liiklusele 2030. aastaks. India teede minister kuulutas uhkelt, et Indiast saab maailma esimene sada protsenti elektriliste sõidukitega riik. Võib-olla ta lihtsalt ei teadnud, et selleks ajaks olid Norra ja Holland lubanud juba sama asja 2025. aastaks.

India plaani realiseerimisel saab kindlasti takistuseks tõsiasi, et Norra ja Holland on kõrge elatustasemega rikkad riigid, India mitte nii väga. Isegi koos Tesla Model 3-mega on elektriautod veel võrdlemisi kallid ja käiks isegi riigipoolsete toetusega enamustele indialastele üle jõu. Laiema kasutuspinna leidmiseks peaks madalama elatustasemega riikides muutuma elektriautod veel märksa odavamaks.

Möödunud sügisel teatas ka Saksamaa plaanidest minna 2030. aastaks üle ainult rohelisel energial liikuvatele sõidukitele, mille järgi saaks kodanikud soetada ainult elektri- ja vesinikuautosid. Samuti kutsusid nad Euroopa Komisjoni üles kehtestama üle-Euroopa Liidulist sisepõlemismootoriga sõidukite keeldu, et pidada kinni Pariisi kliimaleppe sihtmärkidest.

Prantsusmaa on lubanud keelata bensiini ja diisli jõul sõitvad autod 2040. aastaks, kuid kui üle-Eurooa Liiduline keeld aktiveerub varem, siis siis peavad nad oma lubadusest taganema.