Filmid, seriaalid, lastesaated internetimahtu kulutamata

Kirjeldatud nähtuse nimi on “Zero rating”. See on tegelikult üsna uus ka maailmas. Tehniliselt tähendab see, et teenusepakkuja saab info, kui palju andmeid kasutaja ja näiteks YouTube’i vahel liigub. Need andmed loetakse kõik kokku ja kui maht saab täis, siis rohkem mobiilset internetti kasutada ei saa. Teenusepakkujal on aga ka võimalus teatud IP-aadresside vahelisi nö andmeliikumisi mitte lugeda. See nö maja kulul mobiilne internet ongi “zero rating”.

