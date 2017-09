iPhone on jõudnud enam kui 100 000 eestimaalase taskusse

Telia müüduimate mobiiltelefonide edetabeleid on erinevad iPhone mudelid krooninud aastaid. Näiteks 2016. aastal olid Telia müügikanalites kõige müüduimad mobiiltelefonid iPhone 6S ja iPhone SE. Esikümnesse mahtusid veel ka iPhone 7 (5. koht) ja iPhone 5S (7. koht).

Telia Eesti mobiiltelefonide kategooria juht Taavi Ting tunnistab, et kuigi ajas on iPhone muutunud pidevalt kallimaks, pole see siinsete tarbijate huvi kahandanud, pigem vastupidi.

„Kui turule jõudis iPhone 6, oli nõudlus selle järele Eestis suurem kui mõne eelneva mudeli puhul. Sama muster kordus iPhone 7-ga. iPhone’i kasutaja on üldjuhul väga bränditruu ning telefoni vahetades võetakse tavaliselt asemele uuem iPhone’i mudel,“ selgitas Ting.

